В реконструируемом блоке Республиканской детской больницы в Уфе произошел пожар
В Республиканской детской больнице в Уфе днем в четверг, 17 января, произошел пожар.
Возгорание началось в блоке, где проходит ремонт. На место происшествия прибыли 15 пожарных машин и более 40 огнеборцев. Эвакуация персонала и пациентов прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.
Пожарные справились с огнем за 19 минут. Причина возникновения огня уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
В настоящее время на месте работают специалисты, ситуация находится на контроле регионального главка МЧС.
Напомним, ранее на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар.Происшествия Башкортостан
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