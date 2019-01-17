В реконструируемом блоке Республиканской детской больницы в Уфе произошел пожар

В Республиканской детской больнице в Уфе днем в четверг, 17 января, произошел пожар.

Возгорание началось в блоке, где проходит ремонт. На место происшествия прибыли 15 пожарных машин и более 40 огнеборцев. Эвакуация персонала и пациентов прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

Пожарные справились с огнем за 19 минут. Причина возникновения огня уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

В настоящее время на месте работают специалисты, ситуация находится на контроле регионального главка МЧС.

Напомним, ранее на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар.