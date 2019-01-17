Власти Татарстана не могут повлиять на решение Ford закрыть завод в Набережных Челнах

Ford примет окончательное решение по заводу в Набережных Челнах во II квартале 2019 года. Власти Татарстана не могут повлиять на это решение.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова вновь напомнила, что республика заинтересована в сохранении предприятия.

«Действительно, новость о том, что совместное предприятие готовится ввести полную реструктуризацию своих производств не только в России, кстати, но и в Европе в целом, она есть, такой вопрос стоит. Мы исходим из того, что во втором квартале 2019 года они еще только сообщат о своем окончательном решении. Действительно, есть планы, связанные с пересмотром своих планов, но пока они не говорят, в какую сторону», — передает ее слова корреспондент «Реального времени».

Напомним, 10 января стало известно о возможном закрытии заводов в Челнах и Всеволожске. Компания склоняется к реструктуризации бизнеса и прорабатывает возможность ввоза в Россию моделей Ford Focus, Ford Fiesta, Ford EcoSport и Ford Mondeo, производимых на предприятиях.