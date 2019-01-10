Ford может закрыть завод в Набережных Челнах — СМИ

Американская компания Ford собирается закрыть заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, где производят Ford Focus, Ford Fiesta, Ford EcoSport и Ford Mondeo. Эти модели либо будут импортировать в Россию, либо вовсе выведут с российского рынка.

Как сообщает «Авторевю», закрытие заводов произойдет в рамках реструктуризации бизнеса.

Отмечается, что производство фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге сохранится.



Ранее министр промышленности РФ Денис Мантуров рассказал, что автомобили Aurus начнут собирать на площадке Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» с середины 2020 года.

