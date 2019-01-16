Галимова: руководство Татарстана заинтересовано в сохранении завода Ford

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана заинтересованы в сохранении производства автомобилей Ford на заводах совместного предприятия Ford Sollers в Набережных Челнах и особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

«Безусловно, мы заинтересованы [в сохранении предприятия]… Для нас, безусловно, важно, что там задействованы наши люди, во-вторых, для экономики республики это большой плюс, что есть такое предприятие», — приводит слова Галимовой ТАСС.



Галимова также отметила, что в данный момент на двух заводах работают порядка 2,8 тыс. квалифицированных специалистов.

«Это высококвалифицированные кадры, и мы очень бы хотели их сохранить», — отметила она.

Ранее СМИ сообщили, что Ford может закрыть завод в Набережных Челнах.