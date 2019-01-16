Путин заявил, что Россия не заинтересована в новой гонке вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не заинтересована в новой гонке вооружений.

«Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия как ответственная и здравомыслящая страна не заинтересована в новой гонке вооружений. Несмотря на объявленное США намерение выйти из Договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения», — сообщил российский лидер в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости».

Он отметил, что Россия готова «к серьезному разговору» и по всей стратегической повестке между Москвой и Вашингтоном.

В октябре президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. Также американский лидер поручил подготовить доклад о «нарушении» договора Россией. В МИД РФ заявили, что Россия намерена защищать свою страну и интересы, в отличие от США, которые готовят войну. В середине декабря МИД РФ сообщил об окончательном решении США выйти из ДРСМД.

В конце декабря глава МИД Серей Лавров заявил, что Россия примет ответные меры в случае размещения ракет США в Европе в обход Договора о ракетах средней и меньшей дальности.