Лавров пообещал ответить на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД

Россия примет ответные меры в случае размещения ракет США в Европе в обход договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«Больше всего волнений по поводу решения США выйти в одностороннем порядке из этого Договора мы слышали в Европе. Но весь Европейский Союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим договором», — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит «РИА Новости».



По его словам, ответные меры РФ — «это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут».



В октябре президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из РСМД. Также американский лидер поручил подготовить доклад о «нарушении» договора Россией. В МИД РФ заявили, что Россия намерена защищать свою страну и интересы, в отличие от США, которые готовят войну.

В середине декабря МИД РФ сообщил об окончательном решении США выйти из РСМД.