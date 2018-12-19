Новости общества

02:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД РФ сообщил об окончательном решении США выйти из РСМД

00:32, 19.12.2018
МИД РФ сообщил об окончательном решении США выйти из РСМД
Фото: mid.ru

США по двусторонним каналам на высоком политическом уровне сообщили России, что решение выйти из договора РСМД окончательное и не является приглашением к диалогу.

Как сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Коммерсанту», в США особо не скрывали, что дело не столько в проблемах между двумя странами, сколько «в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выход США из РСМД может привести к обрушению «всей архитектуры безопасности».

В октябре президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из РСМД. Также американский лидер поручил подготовить доклад о «нарушении» договора Россией. В МИД РФ заявили, что Россия намерена защищать свою страну и интересы, в отличие от США, которые готовят войну.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Наилем Магдеевым, мэром Набережных Челнов
Официальные партнеры

Сюжеты

Все сюжеты