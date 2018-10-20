США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности

Президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

Такое решение, по словам американского лидера, связано с тем, что Россия якобы не выполняет условия соглашения.

«Я не понимаю, почему (экс-президент США Барак, — прим. ред.) Обама не вел переговоры или не вывел (США из ДРСМД). Мы не позволим им нарушать договоренность… Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — цитирует Трампа RT.

Ранее в октябре постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения ракет наземного базирования, создаваемых Россией, которые якобы нарушают условия Договора РСМД.

В мае Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты до сих пор производят ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.