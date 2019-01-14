«Нижнекамскнефтехим» подписал контракты с компанией Haldor Topsoe

«Нижнекамскнефтехим» подписал контракты с датской компанией Haldor Topsoe на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг на технологию нового производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Документы в головном офисе АО «ТАИФ» подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и президент компании Haldor Topsoe Бьярне Стеффен Клаусен. В церемонии приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и делегация группы компаний ТАИФ.

Метанол используется в производстве формальдегида, который необходим для выпуска изопрена. Поэтому новая установка позволит снизить затраты и повысить эффективность производства изопренового каучука.

— Для нас это очень важный проект, так как производство метанола добавляет еще один передел. Именно производство метанола, который мы сейчас закупаем у различных компаний, позволит нам быть более конкурентоспособными на рынке. Если сейчас у нас цепочка формальдегид — изобутилен — изопрен — синтетический каучук, то после реализации проекта добавится метанол. Из него мы будем производить формальдегид и так закроем весь цикл по производству синтетического изопренового каучука, — объяснил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.