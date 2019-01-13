Суд вернул Золотову его иск к Навальному на 1 млн рублей

Люблинский суд Москвы вернул истцу иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному.

В материалах суда сказано, что иск возвращен из-за неустраненных недостатков.

В декабре Люблинский суд до 9 января оставил без движения иск о защите чести и достоинства в связи с его несоответствием требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ.



Напомним, Золотов подал иск на 1 млн рублей к Навальному с требованием признать распространенные Навальным сведения несоответствующими действительности и порочащими главу Росгвардии.



Ранее Золотов вызывал Навального на дуэль после публикации фонда борьбы с коррупцией, в которой утверждалось, что ведомство закупает продукты по завышенным ценам. Навальный принял вызов и предложил провести теледебаты. Золотов отказался, заявив, что речь шла о другом формате поединка.