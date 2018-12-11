Золотов подал иск о защите чести к Навальному на 1 млн рублей
Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск на 1 млн рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционному политику Алексею Навальному.
«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — сказал ТАСС адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Золотова.
Адвокат пояснил, что Золотов просит признать распространенные господином Навальным сведения несоответствующими действительности и порочащими главу Росгвардии.
«В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников»,— уточнил он.
По словам Горгадзе, если суд решит взыскать с Навального деньги, то их направят в один из детских домов.
Напомним, что в сентябре Золотов вызвал Навального на дуэль после публикации фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором утверждалось, что ведомство закупает продукты по завышенным ценам. Навальный принял вызов и предложил провести теледебаты. Золотов отказался, заявив, что речь шла о другом формате поединка.
Накануне стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку поставщика продуктов для Росгвардии из расследования ФБК.ОбществоВласть
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"Накануне стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку поставщика продуктов для Росгвардии из расследования ФБК."
Источник : https://realnoevremya.ru/news/123095-zolotov-podal-isk-k-navalnomu-na-1-mln-rubley-o-zaschite-chesti