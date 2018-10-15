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Суд приговорил мэра Махачкалы к четырем годам колонии

12:09, 15.10.2018
Суд приговорил мэра Махачкалы к четырем годам колонии
Фото: ru.wikipedia.org / Аль-Гимравий

Советский районный суд Махачкалы сегодня приговорил к четырем годам колонии и запретил три года занимать должности гражданской и муниципальной службы отстраненному мэру города Мусе Мусаеву.

Он обвинялся по делу о превышении полномочий при выделении земельных участков. По данным следствия, Мусаев в 2016—2017 годах незаконно предоставил в собственность трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. м. Ущерб оценивается в 48 млн рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, предыдущий мэр Махачкалы сидит в тюрьме «Черный дельфин» (колония особого режима для пожизненно осужденных). Его признали виновным в организации посягательства на жизнь следователя СКР и обстреле торгово-развлекательного комплекса в Каспийске.

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