Врио главы Махачкалы, признавшего вину в превышении полномочий, поместили под домашний арест

Советский районный суд Махачкалы поместил под домашний арест на 10 суток врио главы города Абусупьяна Гасанова. Он подозревается в превышении должностных полномочий при проведении аукциона.

В случае предъявления обвинения в 10-дневный срок мера пресечения будет продлена на 2 месяца, передает ТАСС.

Отметим, что Гасанов признал свою вину.

«В моих действиях были только благие намерения: мы в прошлом году работали с этой программой, поэтому и в этом году я отдал предпочтение этой фирме, у них большая база техники. Что приведет к таким последствиям, не знал. Виноват, признаю вину», — сказал он.

Ранее в Махачкале задержали и. о. мэра города Абусупьяна Гасанова по подозрению в хищении 40 млн рублей.

Он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе 2018 года после ареста Мусы Мусаева. Советский районный суд Махачкалы в октябре приговорил последнего к 4 годам колонии и запретил 3 года занимать должности гражданской и муниципальной службы.