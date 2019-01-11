На трассе в Пермском крае фура врезалась в автобус с рабочими, есть пострадавшие

В Пермском крае на трассе М-7 «Волга» произошла авария с участием трех автомобилей.

Инцидент случился днем в четверг, 10 января, в Очерском районе. По предварительным данным, на 409 километре дороги 42-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фурой «Скания».

В результате большегруз отбросило на автобус «ПАЗ», который ехал позади легковушки. Пострадали водитель отечественного автомобиля, а также шестеро сотрудников одного из предприятий, которые находились в автобусе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В полиции также отметили, что рабочие не были пристегнуты ремнями безопасности. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы, погибших нет.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Пермском крае при столкновении легковушки и грузовика погибла 39-летняя женщина.