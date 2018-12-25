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В Пермском крае при столкновении легковушки и грузовика погибла 39-летняя женщина

07:47, 25.12.2018
В Пермском крае при столкновении легковушки и грузовика погибла 39-летняя женщина
Фото: 59.мвд.рф

На трассе Пермь — Березники произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Авария случилась поздно вечером в Добрянском районе Пермского края. По предварительным данным, на 39 км автодороги женщина-водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

От полученных травм 39-летняя водитель скончалась на месте, 42-летняя пассажирка легковушки с многочисленными травмами госпитализирована, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее два человека погибли в аварии с рейсовым автобусом в Пермском крае.

Происшествия
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