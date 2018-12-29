Итоги дня: запрет импорта украинских товаров, приостановка лицензии складов «Красное&Белое» и AliExpress Russia

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 декабря.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе запрета на импорт ряда украинских товаров. В список товаров, которые запрещено ввозить из Украины, вошли кондитерские изделия, консервированные овощи и рыба, пшеница, пиво и подсолнечное масло. Также запрещен ввоз турбин, трансформаторов и ряда других видов оборудования.

Росалкогольрегулирование приостановило действие лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции трех складов компании «Красное&Белое». Разрешение отозвано у складов компании в Татарстане, Самарской и Московской областях на фоне обысков, которые проводило ФСБ.

Совладелец USM Holdings Алишер Усманов анонсировал открытие AliExpress Russia в начале 2019 года. Это совместное предприятие (СП) Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «МегаФона» и Mail.Ru Group. В настоящее время проект в сфере электронной торговли находится на финальной стадии согласования.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов после резкого роста цен на яйца в торговых сетях Казани посоветовал крупным производителям привезти на ярмарку большие партии яиц по доступным ценам. Сегодня с раннего утра жители занимали на ярмарках очереди за яйцом, которое продавали по ценам от 40, 50 и 55 рублей за десяток в зависимости от товарной категории.

Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М, назвав его «суперсмертельным. Накануне самоелт производства Казанского авиационного завода совершил первый полет. Он проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.