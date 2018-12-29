СМИ: Росалкогольрегулирование приостановило лицензии у складов «Красное&Белое» в Татарстане

Росалкогольрегулирование приостановило действие лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции трёх складов компании «Красное&Белое». Разрешение отозвано у складов компании в Татарстане, Самарской и Московской областях.

Решение о приостановке лицензии было принято 27 декабря, следует из материалов ведомства.

Представитель «Красного&Белого» в Татарстане отказался комментировать «Реальному времени» информацию о приостановке лицензии склада, расположенного в республике.

Напомним, что 26 декабря ФСБ провела обыски в офисах и на складах компании. В «Краснои&Белом» заявили, что силовики не выявили контрафактной алкогольной продукции. Однако в то же время стало известно о закрытии всех складов до завершения проверок.