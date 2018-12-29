Марат Ахметов отправил на предновогодние ярмарки более 3 млн штук дешевых яиц

Фото: Тимура Рахматуллина

После резкого роста цен на яйца в торговых сетях Казани первый вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов посоветовал крупным производителям привезти на ярмарку большие партии яиц по доступным ценам. «Чтобы не создавать нездоровый ажиотаж перед Новым годом среди населения, Минсельхозпрод РТ рекомендовал развернуть на предновогодних ярмарках продажу яиц по ценам, которые сложились на 20 сентября 2018 года», — сообщил «Реальному времени» глава Ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров, комментируя большое количество яичных машин «Яратель», приехавших на заключительные предновогодние ярмарки в Казани.

Действительно, сегодня с раннего утра жители занимали на ярмарках очереди за яйцом, которое продавали по ценам от 40, 50 и 55 рублей за десяток в зависимости от товарной категории. Стоило одной машине распродать яйца, как следом приезжала следующая. И если раньше торговля яйцом заканчивалась на ярмарках уже в 9 утра, то сегодня она продолжалась до 12-13 часов. Так что все, кому не хватало дешевых яиц, могли купить их с большим запасом. Всего было продано около 3 млн яиц, основным поставщиком стала яичная фабрика Ак Барс Холдинга «Яратель». С сегодняшнего дня субботние сельскохозяйственные ярмарки с доступными ценами на продовольствие прекращают свою работу в городах. Неизвестно, продолжатся ли они в будущем году.