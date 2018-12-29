Усманов планирует открыть AliExpress Russia в начале 2019 года

Совладелец USM Holdings Алишер Усманов анонсировал открытие AliExpress Russia в начале 2019 года.



Это совместное предприятие (СП) Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «МегаФона» и Mail.Ru Group. В настоящее время проект в сфере электронной торговли находится на финальной стадии согласования.

Как передает ТАСС, участники альянса должны будут предоставить Alibaba возможность использования собственных технологий в России. При этом серверы совместного предприятия будут находиться на территории СП.

Ранее сообщалось, что по условиям сделки «МегаФон» продаст 10% акций Mail.Ru Group китайской компании в обмен на 24% в создаваемом СП — AliExpress Russia. Mail.Ru Group, в свою очередь, внесет в новую компанию свой маркетплейс Pandao и денежные средства в обмен на 15% акций,