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Опубликован список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из Украины

15:30, 29.12.2018

Кабмин РФ опубликовал список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из Украины, в него, в частности, вошли пшеница, пиво и подсолнечное масло.

Согласно опубликованному на сайте правительства списку, запрещен также ввоз в Россию турбин, трансформаторов и ряда других видов оборудования.

Также незаконным становится импорт украинского гравия, щебня и известняка.

Кроме того, запрет касается мебели, консервированных овощей, хлеба, шоколада, вина, кондитерских изделий, готовой или консервированной рыбы.

Напомним, что сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о запрете на ввоз ряда товаров из Украины.

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