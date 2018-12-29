Опубликован список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из Украины

Кабмин РФ опубликовал список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из Украины, в него, в частности, вошли пшеница, пиво и подсолнечное масло.

Согласно опубликованному на сайте правительства списку, запрещен также ввоз в Россию турбин, трансформаторов и ряда других видов оборудования.

Также незаконным становится импорт украинского гравия, щебня и известняка.

Кроме того, запрет касается мебели, консервированных овощей, хлеба, шоколада, вина, кондитерских изделий, готовой или консервированной рыбы.

Напомним, что сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о запрете на ввоз ряда товаров из Украины.