РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group договорились о создании совместного предприятия в России

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, оператор связи «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились создать совместное предприятие в России.

Согласно условиям сделки, «МегаФон» продаст 10% акций Mail.Ru Group китайской компании в обмен на 24% в создаваемом СП — AliExpress Russia. Mail.Ru Group, в свою очередь, внесет в новую компанию свой маркетплейс Pandao и денежные средства в обмен на 15% акций, сообщается в пресс-релизе.

В результате Alibaba Group получит 48% в СП, доля «МегаФона» составит 24%, Mail.Ru Group — 15% и Российского фонда прямых инвестиций — 13%. Предполагается, что компания будет работать во всех сегментах электронной коммерции, включая трансграничные и местные рынки, а также розничную торговлю.

В конце августа стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций, китайский интернет-гигант Alibaba и Mail.ru Group могут создать совместное предприятие в России.