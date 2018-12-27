«Желтые жилеты» планируют вернуть Францию на «порог гражданской войны» — СМИ

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер (Christophe Castaner), подводя итоги протестных акций, заметил, что ряды «жилетов» поредели.



«Празднества конца года заставляют французов уважать некое перемирие. Но «Желтые жилеты» не пали духом. Мы по-прежнему на пороге гражданской войны», — приводит «Политика Сегодня» слова министра.

По его словам, республика вышла из политического кризиса.

Напомним, с середины ноября во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо. Число задержанных на акциях протеста «желтых жилетов» в Париже достигло 598 человек. Из-за протестов правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо на шесть месяцев.

Подробнее о причинах протестов с насилием и вандализмом — в материале «Реального времени».