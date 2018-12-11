Известная высказыванием о молодежи чиновница после выговора вернулась к работе

Глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких вернулась к исполнению своих обязанностей после того, как ей был объявлен выговор.



Свердловский губернатор Евгений Кувайшев подписал два распоряжения — №250 и №251, согласно которым Глацких получила выговор и восстановлена в прежней должности, сообщает «Царьград».

Отмечается, что чиновница вернулась к работе с 10 декабря и будет главой департамента на период его расформирования.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент, которым руководила Ольга Глацких.

Напомним, Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста, и извинилась. Подробнее о скандале — в материале «Реального времени».