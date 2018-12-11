Известная высказыванием о молодежи чиновница после выговора вернулась к работе
Глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких вернулась к исполнению своих обязанностей после того, как ей был объявлен выговор.
Свердловский губернатор Евгений Кувайшев подписал два распоряжения — №250 и №251, согласно которым Глацких получила выговор и восстановлена в прежней должности, сообщает «Царьград».
Отмечается, что чиновница вернулась к работе с 10 декабря и будет главой департамента на период его расформирования.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент, которым руководила Ольга Глацких.
Напомним, Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста, и извинилась. Подробнее о скандале — в материале «Реального времени».
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