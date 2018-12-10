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Куйвашев упразднил департамент Ольги Глацких после ее отказа от увольнения

10:41, 10.12.2018
Куйвашев упразднил департамент Ольги Глацких после ее отказа от увольнения
Фото: скриншот видео youtube.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент отстраненной от должности Ольги Глацких, которая руководила молодежной политикой региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона нового исполнительного органа государственной власти — министерства образования и молодежной политики Свердловской области» — говорится на сайте правительства региона.

Отмечается, что данное решение принято с целью оптимизации работы исполнительных органов власти региона.

Как уточняет Znak.com, решение о реорганизации было принято после того, как Глацких отказалась писать заявление об увольнении после ее высказывания о том, что государство «ничего не должно молодежи».

Войдет ли в состав нового министерства Ольга Глацких не уточняется.

Ранее чиновницу вывели из регионального политсовета «Единой России».

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