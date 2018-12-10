Куйвашев упразднил департамент Ольги Глацких после ее отказа от увольнения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент отстраненной от должности Ольги Глацких, которая руководила молодежной политикой региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона нового исполнительного органа государственной власти — министерства образования и молодежной политики Свердловской области» — говорится на сайте правительства региона.

Отмечается, что данное решение принято с целью оптимизации работы исполнительных органов власти региона.



Как уточняет Znak.com, решение о реорганизации было принято после того, как Глацких отказалась писать заявление об увольнении после ее высказывания о том, что государство «ничего не должно молодежи».

Войдет ли в состав нового министерства Ольга Глацких не уточняется.

Ранее чиновницу вывели из регионального политсовета «Единой России».