Глацких исключили из очереди на жилищную субсидию

Свердловская чиновница Ольга Глацких, известная скандальным высказыванием о молодежи, исключена из очереди на получение субсидии из бюджета для покупки жилья.



Правительство включило Глацких в перечень претендентов на субсидию в конце октября. После того как о скандальном заявлении Глацких стало известно в Москве, чиновницу из очереди исключили, передает News.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Глацких имеет в собственности одну квартиру площадью в 116 кв. метров и в пользовании еще две. Кроме того, она владеет двумя земельными участками, гаражом и автомобилями Mercedes-Benz ML 350 и «Лада 212140».

Ранее глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста, и извинилась.

Позже Глацких после выговора вернулась к работе.