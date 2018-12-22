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Глацких исключили из очереди на жилищную субсидию

13:56, 22.12.2018 3
Глацких исключили из очереди на жилищную субсидию
Фото: скриншот видео youtube.com

Свердловская чиновница Ольга Глацких, известная скандальным высказыванием о молодежи, исключена из очереди на получение субсидии из бюджета для покупки жилья.

Правительство включило Глацких в перечень претендентов на субсидию в конце октября. После того как о скандальном заявлении Глацких стало известно в Москве, чиновницу из очереди исключили, передает News.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Глацких имеет в собственности одну квартиру площадью в 116 кв. метров и в пользовании еще две. Кроме того, она владеет двумя земельными участками, гаражом и автомобилями Mercedes-Benz ML 350 и «Лада 212140».

Ранее глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста, и извинилась.

Позже Глацких после выговора вернулась к работе.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:45
    Жестко, у них там в Свердловской области. У нас чиновники после скандальных высказываний работу даже не покидают
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  • Анонимно 15:00
    Ну правильно, ей тоже никто ничего не должен.
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  • Анонимно 15:11
    Как она вошла в список на получение субсидий, имея 3 квартиры ?
    Если это "законно", кто издает такие законы ?
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