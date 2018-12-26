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Глава МВД подтвердил отставку начальника Центра «Э»

13:32, 26.12.2018

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил отставку начальника Главного управления по противодействию экстремизму ведомства (Центр «Э») Тимура Валиулина.

«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», — цитирует министра «Интерфакс».

Ранее об отставке Валиулина сообщали СМИ.

Напомним, что за последнее время негативную реакцию в обществе вызвали отмены концертов ряда молодежных исполнителей. По слухам, к срывам выступлений причастен именно Центр «Э».

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