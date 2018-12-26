Глава МВД подтвердил отставку начальника Центра «Э»
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил отставку начальника Главного управления по противодействию экстремизму ведомства (Центр «Э») Тимура Валиулина.
«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», — цитирует министра «Интерфакс».
Ранее об отставке Валиулина сообщали СМИ.
Напомним, что за последнее время негативную реакцию в обществе вызвали отмены концертов ряда молодежных исполнителей. По слухам, к срывам выступлений причастен именно Центр «Э».ОбществоВласть
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