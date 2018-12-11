Глава Центра «Э» Тимур Валиулин ушел в отставку

Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом генерал-майор полиции Тимур Валиулин ушел в отставку.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате МВД и в руководстве министерства. Ранее о возможной отставке главы Центра «Э» говорил также «Интерфакс».

По данным МВД, Валиулин родился в 1962 году в подмосковном Краснозаводске. В 1985 году он окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Позже отучился в Юридическом институте МВД России и в Российской академии госслужбы при президенте РФ. С 2008 по 2012 год он возглавлял Центр по противодействию экстремизму МВД по Москве. В 2012-м был назначен начальником главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

Напомним, что за последнее время негативную реакцию в обществе вызвали отмены концертов ряда молодежных исполнителей. По слухам, к срывам выступлений причастен именно Центр «Э».