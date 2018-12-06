Кремль пообещал прекратить отмены концертов рэперов

Администрация президента РФ недовольна отменами рэп-концертов и гонениями на исполнителей. В АП назвали ситуацию «идиотизмом».



«Отмены концертов — это «перегибы на местах», которые допускают региональные силовые ведомства», — передает «Дождь» со ссылкой на источник.

По его словам, сейчас проблема улаживается, а в Кремле не видят смысла отменять концерты или задерживать исполнителей.

«Мы намерены прекратить этот идиотизм», — добавил федеральный чиновник, близкий к Кремлю.

Есть большая вероятность, что вопрос об отмене концертов могут задать Путину на традиционной пресс-конференции по итогам года 20 декабря или заседании президентского Совета по правам человека, намеченном на следующую неделю.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что арест рэпера Хаски отменили после вмешательства чиновников Кремля. По словам Симоньян, «два-три человека в АП», которые до этого никогда не слышали о музыканте, были «возмущены произошедшим».

Напомним, силовики продолжают отменять концерты исполнителей разного уровня в российских регионах — в основном от претензий тех или иных органов страдают рэперы: среди них Элджей, группа IC3PEAK, Егор Крид, Хаски. Подробно — в материале «Реального времени».