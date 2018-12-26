Суд продлил арест до февраля экс-полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании коллеги в Уфе
Суд продлил срок ареста экс-главе отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.
Срок содержания под стражей продлен до 28 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Черепанова. Сторона защиты будет обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что Яромчук попросил передать ему в СИЗО спортивный костюм марки Balenciaga, цена которого составляет около 100 тысяч рублей.
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.
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