Фигурант дела об изнасиловании в Уфе попросил в СИЗО костюм за 100 тысяч рублей — СМИ
Уфимский экс-полицейский, обвиняемый в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, попросил передать ему в СИЗО спортивный костюм марки Balenciaga.
Речь идет о 34-летнем бывшем начальнике отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павле Яромчуке, сообщает telegram-канал Mash.
Стоимость спортивного костюма этой марки может достигать 100 тыс. рублей и более. Так, на сайте ЦУМа спортивный хлопковый пуловер обойдется в 60 тыс. рублей, а хлопковые дожоггеры — в 45 тыс. рублей, пишет Znak.com.
Накануне стало известно, что Яромчук ходатайствует о допросе на полиграфе.
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Ранее Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.
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