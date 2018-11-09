Фигурант дела об изнасиловании в Уфе попросил в СИЗО костюм за 100 тысяч рублей — СМИ

Уфимский экс-полицейский, обвиняемый в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, попросил передать ему в СИЗО спортивный костюм марки Balenciaga.



Речь идет о 34-летнем бывшем начальнике отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павле Яромчуке, сообщает telegram-канал Mash.

Стоимость спортивного костюма этой марки может достигать 100 тыс. рублей и более. Так, на сайте ЦУМа спортивный хлопковый пуловер обойдется в 60 тыс. рублей, а хлопковые дожоггеры — в 45 тыс. рублей, пишет Znak.com.

Накануне стало известно, что Яромчук ходатайствует о допросе на полиграфе.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Ранее Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

