Строительством резиденции Верховного суда за 35 млрд рублей займутся структуры «повара Путина»

Управление делами президента без конкурса назначило структуры бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина», субподрядчиком строительства в Санкт-Петербурге судебного квартала и резиденции Верховного суда. Стоимость проекта составляет 35,7 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», в стройке также будет задействована компания Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Структуры бизнесмена уже начали проводить тендеры и посылать предложения крупным строительным компаниям для привлечения их к строительству отдельных объектов стройки без авансирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что предприниматель Евгений Пригожин не является его поваром.

«Все мои повара — сотрудники ФСО в разных воинских званиях, других у меня нет», — прокомментировал президент тот факт, что бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина».