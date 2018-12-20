Путин о Пригожине: «Все мои повара — сотрудники ФСО, других у меня нет»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что предприниматель Евгений Пригожин не является его поваром. Он также высказался о частных военных компаниях и об убийстве журналистов в ЦАР.

«Все мои повара — сотрудники ФСО в разных воинских званиях, других у меня нет», — прокомментировал президент тот факт, что бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина».

Говоря о возможности легализовать частные военные компании, глава государства отметил: «Все должны оставаться в рамках закона. Мы можем запретить и частную охранную деятельность, но тогда и к вам придут с петициями».

«Если вот эта группа Вагнера что-то нарушила, то этим должна заниматься Генпрокуратура», — добавил Путин.

Говоря об убийстве журналистов в ЦАР, президент также назвал произошедшее трагедией.

«Ваши коллеги приехали в Африку без всякого уведомления местных властей», — обратил внимание корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара президент.

Он добавил, что пока достоверных данных нет, но основными подозреваемыми в убийстве являются члены местных банд.

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