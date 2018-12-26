СМИ связали смену главы Росстата с проведением переписи населения

Назначение новым руководителем Росстата Павла Малкова произошло в разгаре подготовки к переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

«Росстат запросил финансирование мероприятия в размере более 50 млрд рублей, что втрое больше бюджета переписи 2010 года, а население России за это время вряд ли выросло пропорционально, можно предположить, что ассигнования запрошены с большим запасом», — пишет News.ru.

Отмечается, что одной из главных задач нового руководителя федеральной службы будет контроль над расходованием этих средств. Среди других причин назначения Малкова называют необходимость реформирования органа госстатистики.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил руководителя Росстата. Новым главой ведомства стал Павел Малков, до этого занимавший должность директора департамента госуправления Минэкономразвития.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов завил, что Росстат пользуется устаревшими технологиями, что приводит к «ужасным» по качеству расчетам.