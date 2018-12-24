Медведев сменил руководителя Росстата

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова.



Согласно распоряжению, решение принято по просьбе самого Суринова, который руководил ведомством почти 10 лет. Другим распоряжением на должность назначен Павел Малков, который до этого был директором департамента государственного управления Минэкономразвития.

После назначения Малков заявил, что выделяет такие, в частности, ключевые блоки своей работы, как реформа системы статистики и проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году, сообщает «Интерфакс».

В 2012 году Малков был назначен заместителем директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России, с октября 2017 года стал директором департамента госуправления в министерстве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в апреле 2017 года подписал указ о передаче Росстата из подчинения правительству РФ в ведение Минэкономразвития РФ.