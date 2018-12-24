Силуанов обвинил Росстат в «ужасном качестве счета»

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов завил, что Росстат пользуется устаревшими технологиями, что приводит к «ужасным» по качеству расчетам.



«Организация нуждается в серьезном реформировании. Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ», — приводит РБК слова Силуанова.

Он отметил, что Росстату нужно «задействовать новые современные источники информации» — например, данные Федеральной налоговой службы. А сейчас Росстат «считает вручную, вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину»,

«Реальные зарплаты, которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, более-менее понятно и достоверно. Что касается расчета реальных доходов населения, большие очень претензии», — пояснил Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил руководителя Росстата. Новым главой ведомства стал Павел Малков, до этого занимавший должность директора департамента госуправления Минэкономразвития.