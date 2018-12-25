Прокуратура выявила нарушения в поездке детей брянских чиновников в Турцию

Прокуратура выявила нарушения в организации детской поездки из города Клинцы Брянской области в Турцию. Ведомство инициировало проверку организации поездки еще в апреле после общения с одной из местных жительниц.



«Органы местного самоуправления в нарушение требований действующего законодательства не довели до жителей города информацию о предстоящей поездке за границу. Кроме того, не были приняты какие-либо правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездки», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления надзорного ведомства.

Отмечается, что власти организацией этой поездки нарушили «права несовершеннолетних на равный доступ к отдыху и досугу». При этом в прокуратуре подчеркнули, что бюджетные средства для поездки группы детей, среди которых были дети местных чиновников, не использовались.

Ранее СМИ сообщили, что дети чиновников из Брянска поехали отдыхать в Турцию вместо детей с ограниченными возможностями. Сразу несколько ведомств потребовали разбирательства скандала в Брянской области.