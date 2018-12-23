Брянские чиновники отправили своих детей отдыхать вместо инвалидов

Дети чиновников из Брянска поехали отдыхать в Турцию вместо детей с ограниченными возможностями. Сразу несколько ведомств потребовали разбирательства скандала в Брянской области.



Оплатил тур благотворительный фонд имени посла России в Турции Бориса Карлова.

«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе семь тысяч детей, из них поехали 50», — приводит «Российская газета» слова главы города Олега Шкуратова.

Отмечается, что вместо детей с ограниченными возможностями здоровья на курорт Демре отправились те, кто «добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности». По стечению обстоятельств все отличники оказались детьми городских чиновников.