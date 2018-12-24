Бывшая фигуристка считает, что неудачи Медведевой в этом сезоне — плоды работы с Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт считает, что текущие результаты серебряного призера ОИ-2018 в Пхенчхане Евгении Медведевой — это плоды прошлой работы с Этери Тутберидзе, а результаты работы с канадским специалистом Брайаном Орсером можно будет увидеть только в следующем году.

«Они с Орсером только набирают обороты и начинают узнавать друг друга. Они должны сработаться, и только потом можно говорить о результате. Пока то, что показывает Медведева, — это плоды прошлой работы, а плоды тренировок с Брайаном мы увидим только в следующем году», — заявила Гербольдт ОКР.



Также специалист высказала мнение о необходимости повышения возрастного лимита для участников чемпионата России по фигурному катанию. «Если сдвигать общий возраст вверх, то нужно делать это во всем мире. Все-таки это женское одиночное катание, а мы получаем ближе к детскому. Сформировавшаяся девушка не сможет сделать то, что могут дети, и от нагрузок они быстрее восстанавливаются», — сказала она.

Ранее 14-летняя фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию. На 7 сотых балла от нее отстала Александра Трусова. Тройку призеров замкнула Алена Косторная. Алина Загитова осталась без медалей чемпионата России, заняв пятое место после двух падений в произвольной программе. У Евгении Медведевой седьмое место.

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