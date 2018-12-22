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Анна Щербакова стала чемпионкой России в женском одиночном катании, Алина Загитова вне пьедестала

20:58, 22.12.2018
Анна Щербакова стала чемпионкой России в женском одиночном катании, Алина Загитова вне пьедестала
Фото: top.st

14-летняя фигуристка Анна Щербакова стали чемпионкой России по фигурному катанию. На 6 сотых балла от нее отстала Александра Трусова. Тройку призеров замкнула Алена Косторная.

Алина Загитова осталась без медалей чемпионата России, заняв пятое место после двух падений в произвольной программе. У Евгении Медведевой седьмое место.

Напомним, что по итогам короткой программы среди женщин чемпионата России в Саранске первое место с отрывом более чем 6 баллов выиграла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Евгения Медведева заняла 14-е место, после падения при исполнении своей короткой программы.

Спорт
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