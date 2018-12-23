«Чемпионка судейских сердец» Медведева и «татарская принцесса» Загитова — их противостояние ушло в историю

В женской «одиночке» началась «эпоха четверных девчонок» Тутберидзе

Казалось, 14-е место Евгении Медведевой по итогам короткой программы чемпионата России по фигурному катанию начисто устранило главную интригу ее противостояния с Алиной Загитовой. Но в пору «спортивной зрелости» на наших глазах вступает новое поколение, отодвигающее спор вчерашних чемпионок на задний план. Триумф юниорок, «грибное» восхождение Медведевой с 14-го на 7-е место и провал уставшей Алины Загитовой — в материале «Реального времени».

Орсер: «Делаю все, что возможно, но гарантий не даю»

Пятничный прокат Евгении Медведевой произвел эффект разорвавшейся бомбы. Больше прочих удивила реакция наставника россиянки — канадца Брайана Орсера. «Я не говорю, что я именно тот, кто сделает Медведеву снова чемпионкой. Но мы делаем все, что возможно», — заявил он.

На самом деле, выбор Евгенией нового тренера сразу вызывал вопросы. Канадская школа фигурного катания мало того что принципиально отличается от российской (читай советской), но еще и менталитет заокеанского коучинга принципиально иной. Если Этери Тутберидзе практически не уходит со льда, занимаясь со своими ученицами, то Орсер отрабатывает исключительно в рамках почасовой оплаты своего труда.

Но хочется прежде всего подчеркнуть другую принципиальную деталь, которая и стала предметом главного непонимания (и даже ненависти) между двумя фанатскими «группировками» Загитовой и Медведевой. Первые никак не могут простить уход Евгении от Тутберидзе в принципе. А вторые не слышат тонущие в «неадеквате» разумные претензии к Медведевой, слишком некрасиво ушедшей от тренера, которая сделала из никому неизвестной девочки двукратную чемпионку мира.

На самом деле, выбор Евгенией нового тренера сразу вызывал вопросы. Фото vk.com/evgeniamedvedevavk



Медведева правильно ушла от Тутберидзе, но некрасиво и не к тому

То есть проблема не в том, что Медведева ушла от Тутберидзе, это как раз нормально для любого человека, который привык быть лидером. Но сделала она это не по-лидерски, а напротив, встав в позу обиженного — фигуристка сообщила о своем решении по смс и не поблагодарила тренера за работу. Следовало понять, что Тутберидзе не виновата в том, что воспитывает все более сильных спортсменок.

Еще одна ошибка Евгении в поспешности выбора нового тренера. После пятничного проката спортсменки даже из подмятого Тарасовой «бомонда» российского фигурного катания послышались претензии к работе тренерского штаба Орсера.

«Удивлена, что Орсер и Медведева взяли и поменяли короткую программу. Так не делается! За такой короткий промежуток времени накатать номер очень тяжело. Вместо того, чтобы работать над психологией, они все поменяли. Когда услышала, что так произошло, сразу сказала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не знаю, кто у кого на поводу пошел. То ли тренер у Жени, то ли наоборот. Понимаете, вообще времени не было! Надо ставить то, что есть, и все», — заявила «Спорт-Экспрессу» экс-чемпионка мира Мария Бутырская.

«Грибной» дождик от судей

В этом плане вчерашняя произвольная программа Медведевой должна была дать ответ: есть ли «запас прочности» в ее сотрудничестве с Орсером. На дневной тренировке она прокатила свою программу чисто. Фигуристка исполнила пять каскадов и два отдельных прыжка без падений. Но это ничего не значило, многие эксперты после пятницы отмечали, что проблемы Медведевой — психологического характера.

Также отметим, что фанаты Медведевой решили по-своему поддержать своего кумира. Они собрали деньги на покупку роз и после проката Евгении планировали усыпать ледовую арену розами. Что и сделали. А само выступление обнадежило «чистотой», хотя без падения все же не обошлось. Двойной аксель в каскаде фигуристка выполнила чисто, но второй прыжок — тройной тулуп — завершить без ошибки не смогла.

Тем не менее судьи предсказуемо не поскупились на оценки, выписав Медведевой 73,17 за технику и 143,66 балла за произвольную программу в целом. Общая сумма с учетом короткой программы составила 205,90. Прибавки за компоненты (в фигурном катании их называют «грибами»), конечно, ужаснули всех. Но стоит отдать должное и Медведевой, которая собралась и значительно прибавила по сравнению с пятничным выступлением.

Судьям, к слову, было важно вытащить Медведеву на второе место среди фигуристок, которые могут участвовать на ЧЕ и ЧМ по возрасту, поскольку травмированная Туктамышева должна, по замыслу, получить wild card. А мест-то всего три. Таким образом, с точки зрения отбора на главные соревнования мира и Европы юниорки Тутберидзе выступали как бы вне конкурса, оспаривая лишь пьедестал чемпионата России. То есть важно было «поставить» Медведеву выше Константиновой. 12 баллов отставания Жени от Станиславы (по итогам короткой программы) казались пропастью. Но после такого дождя из «грибов» от судей невозможное показалось возможным.

Но нет, по итоговым оценкам Медведеву обошла не только Константинова, но и Софья Самодурова.

«Эпоха четверных» и уставшая Загитова

Но всех затмила бесподобная Анна Щербакова, сходу чисто выполнив четверной лутц. Все остальные элементы программы 14-летняя спортсменка также исполнила без ошибок, набрав в сумме 229,78 балла. Это без преувеличения было фигурное катание будущего. «Четверной лутц сделала! Сделала так, как ни один мужчина не делает. Скорость огромная, каскад 3-3 во второй половине программы — легко! Какая прелесть! Эти крошки — украшение фигурного катания. Хорошо, что они катаются все вместе. Об этом прокате мужчины могут только мечтать. Это мировые рекорды, которые должны быть отмечены», — восхищалась в прямом эфире Татьяна Тарасова.

Возможно, такое катание шокировало и Алину Загитову, которая вслед за юниоркой свою программу откровенно провалила, упав дважды. Но даже не это главное. По катанию и вращениям было видно, как устала олимпийская чемпионка. К тому же известно, что катается она, испытывая боль в ногах из-за естественного роста костей. Как итог, Алина вообще не попала на пьедестал по сумме двух программ.

Дело в том, что остальные юниорки Тутберидзе устроили настоящее шоу четверных на льду саранской ледовой арены. Александра Трусова лишь на семь сотых отстала от Щербаковой, и ее программа была даже сложнее, чем у новой чемпионки России. Саша прыгала аж два четверных прыжка, но один завалила, и это стоило ей золота. Наконец, третье место досталось еще одной воспитаннице Тутберидзе — Алене Косторной, программа которой «попроще» (но сложнее, чем у Загитовой или Медведевой), но исполнена она была, что называется, без сучка и задоринки.

Что ж, вчерашнее противостояние Загитовой и Медведевой стало (простите за тавтологию) вчерашним днем, а в женской «одиночке» наступила «эпоха четверных» имени Этери Тутберидзе и ее блестящих 14-леток. А что касается отбора на чемпионат Европы, то все окончательно запуталось из-за Загитовой, которая пропустила на четвертое место Константинову (первое среди взрослых). Остается ждать решения тренерского совета.

Артур Халилуллов