Два человека погибли в аварии с рейсовым автобусом в Пермском крае

На трассе Нытва — Кудымкар в понедельник 24 декабря произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

По предварительным данным, на 106 километре дороги водитель автомобиля Lada Largus выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом. Отечественная машина от удара загорелась.

Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, водитель автобуса госпитализирован, передает ИА «Местное время».

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства аварии. О пассажирах автобуса пока информации нет.

Напомним, вчера в Пермском крае Daewoo Matiz столкнулся с тягачом, есть погибшие.