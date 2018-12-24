На трассе в Пермском крае Daewoo Matiz столкнулся с тягачом, есть погибшие
В Нытвенском районе Пермского края произошло смертельное ДТП с участием малолитражного автомобиля и тягача.
Инцидент случился днем в воскресенье, 23 декабря. Предварительно, на подъезде к автодороге М-7 «Волга» 46-летняя водитель автомобиль Daewoo Matiz при совершении обгона выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с тягачом Volvo.
В результате аварии 46-летний пассажир легковушки скончался на месте, женщина с многочисленными травмами госпитализирована в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее на трассе в Пермском крае после столкновения сгорели две машины.Происшествия
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