На трассе в Пермском крае Daewoo Matiz столкнулся с тягачом, есть погибшие

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В Нытвенском районе Пермского края произошло смертельное ДТП с участием малолитражного автомобиля и тягача.

Инцидент случился днем в воскресенье, 23 декабря. Предварительно, на подъезде к автодороге М-7 «Волга» 46-летняя водитель автомобиль Daewoo Matiz при совершении обгона выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с тягачом Volvo.

В результате аварии 46-летний пассажир легковушки скончался на месте, женщина с многочисленными травмами госпитализирована в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее на трассе в Пермском крае после столкновения сгорели две машины.