Школьница из Перми разработала инновационный фиксатор для людей с переломами

16-летняя Ирина Масленникова из Перми разработала портативный фиксатор для иммобилизации пострадавшего с переломом.

Конструкция включает четыре больших и два небольших полиуретановых крепежных соединения с замками. Фиксатор не препятствует прохождению рентгеновских лучей, не поддается влажности и коррозии. Его вес — 300 граммов, а размер 25x10x9 см.

По мнению школьницы, такая вещь может стать незаменимым спутником, например, в экстремальном путешествии.

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«В отличие от других крепежных инструментов для транспортировки пациентов после травмы, требующих профессиональных медицинских навыков, этот фиксатор предназначен для того, чтобы стать частью любой индивидуальной аптечки первой помощи», — рассказывает Ирина Масленникова. ⠀

Разработка пермячки была отмечена на индийской выставке молодых изобретателей серебряной медалью, сообщили в Министерстве просвещения России.

Напомним, ранее в Татарстане школьница предложила чиновникам стратегию присутствия в соцсетях.