В Татарстане школьница предложила чиновникам стратегию присутствия в соцсетях

Школьница из Альметьевска Регина Сайфуллина на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказала чиновникам, как разработать и реализовать стратегию присутствия в социальных сетях.



Выступление школьницы состоялось по приглашению президента РТ Рустама Минниханова, который познакомился с ее деятельностью в рамках «Фабрики предпринимательства», говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Коммуникационное агентство Genius Mind (Альметьевск) разрабатывает стратегию продвижения компаний, ведет аккаунты, сотрудничает с лидерами мнений.

Регина Сайфуллина предложила госслужащим использовать ее услуги в части продвижения аккаунтов чиновников и решения проблем, волнующих общество.

Ранее сообщалось, что Минниханов в рамках встречи с выпускниками V образовательного проекта «Фабрика предпринимательства» выделит 200 тыс. рублей на развитие бизнеса 13-летнему Данияру Гумарову.