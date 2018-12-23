«Зенит-Казань» обыграл «Нову» на чемпионате России
Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл «Нову» из Новокуйбышевска в рамках чемпионата России.
Игра прошла в Казани и закончилась со счетом 3-0 (25:22, 25:15, 25:20) в пользу казанцев.
Следующую игру казанцы проведут против команды «Газпром-Югра» 26 декабря.
Ранее «Зенит-Казань» обыграл бельгийский «Кнак» во втором туре группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 1:3СпортВолейбол Татарстан
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