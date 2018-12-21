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«Зенит-Казань» обыграл «Кнак» в рамках волейбольной Лиги чемпионов

00:31, 21.12.2018
«Зенит-Казань» обыграл «Кнак» в рамках волейбольной Лиги чемпионов
Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» обыграл бельгийский «Кнак» во втором туре группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Игра прошла в городе Руселаре в Бельгии и закончилась со счетом 1:3 (18:25, 25:20, 23:25, 19:25) в пользу гостей из Татарстана.

Ранее «Зенит-Казань» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга. В следующем матче, 23 декабря, казанцы сыграют против «Новы» из Новокуйбышевска в рамках чемпионата России.

СпортВолейбол Татарстан
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