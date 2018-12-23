Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и «незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления» в регионе.



Документ поддержали 67 делегаций, 27 выступили против, еще 70 — воздержались, сообщает ТАСС. Отмечается, что пятый комитет Генассамблеи, занимающийся экономическими вопросами, отказался выделить деньги на реализацию данного решения.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин назвал документ «сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию».

Ранее Генеральная ассамблея ООН уже приняла резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря».