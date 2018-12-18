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Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

10:07, 18.12.2018
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Фото: wikipedia.org

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря».

Подписавшие призвали «Москву прекратить дестабилизировать ситуацию на полуострове, поставляя на «территорию Украины» вооружения, в том числе «ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы».

«Группа государств — членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев совершать новые преступления и провокации во имя западных политических амбиций», — прокомментировал в Twitter российской миссии заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти планируют совершить вооруженную провокацию на границе с Крымом в конце 2018 года. По его словам, Порошенко обсуждает провокацию с «западными кураторами, попечителями».

Напомним, в ноябре российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины. Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе «войной» с Россией.

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