Володин назвал закон об отмене национального роуминга самым долгожданным из принятых

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон об отмене общероссийского роуминга самым долгожданным, поддержанным всеми фракциями в завершившуюся осеннюю сессию.



«Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны», — цитирует ТАСС Володина.

Он также напомнил, что этот документ был поддержан всеми фракциями Госдумы. При этом Володин назвал самым эффективным по итогам уходящей сессии Комитет по бюджету и налогам.

Напомним, Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене национального роуминга в России. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что совокупные потери телеком-операторов после принятия закона об отмене национального роуминга составят 6 млрд рублей в год. Мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 уже предупредили абонентов о повышении цен и тарифов с января 2019 года.