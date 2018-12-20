Российские операторы могут потерять 6 млрд рублей из-за отмены национального роуминга

Совокупные потери телеком-операторов после принятия закона об отмене национального роуминга составят 6 млрд рублей в год.



«Совокупные потери от отмены роуминга на всем рынке телекома «Мегафон» оценивает в 6 млрд рублей в год. Собственные потери оператора составляют более 1 млрд рублей», — цитирует RNS коммерческого директора «Мегафона» Влада Вольсона.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене национального роуминга в России. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) на 750 тыс. рублей по делам о национальном роуминге.

